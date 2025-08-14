Nike Cortez

¥589 ¥749 21% 折让

你的心声， 我们在听。 Nike Cortez 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 此鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，塑就舒适非凡的日常穿着体验。 专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 织物与皮革组合鞋面，经久耐穿，舒适有型

匠心鞋头设计，打造舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 显示颜色： 珍珠白/淡象牙白/棕褐色/帆白

款式： IB8879-211