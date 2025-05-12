Nike Cortez

¥599 ¥749 20% 折让

经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez 女子运动鞋从跑步热品到时尚标杆，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代将天然皮革材质和心形设计细节巧妙融合，让人一见倾心。

其他细节 天然皮革鞋面易于清洁，轻松搭配

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节 显示颜色： 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉

款式： HV6012-161