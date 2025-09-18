Nike Cortez EasyOn
婴童运动鞋
20% 折让
Nike Cortez EasyOn 婴童运动鞋焕新经典设计， 方便快速穿脱。 鞋带区域抬高，有助小宝贝轻松穿脱鞋款。 魔术贴粘扣式固定带，快速稳固双足，塑就贴合感受。匠心鞋头设计可为稚嫩双足提供充裕活动空间，缔造舒适体验。
- 显示颜色： 珍珠灰/彗星蓝/鲜亮勃艮第酒红/浅土褐
- 款式： IH7660-001
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感
- 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 经典鞋带外观
- 合成材质鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
