Nike Cortez Leather

¥719 ¥899 20% 折让

你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Leather 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。 此外，皮革鞋面经久耐穿， 匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 皮革材料经久耐穿

匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感

结实覆面，帮助稳固双足

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 后跟加垫设计

橡胶外底

显示颜色： 峡谷绿/帆白/橡皮中褐/阿马里洛黄

款式： HQ1841-300