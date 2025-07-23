 
Nike Cortez Leather 女子运动鞋 - 峡谷绿/帆白/橡皮中褐/阿马里洛黄

Nike Cortez Leather

女子运动鞋

10% 折让
峡谷绿/帆白/橡皮中褐/阿马里洛黄
深藏青/山峰白/橡皮中褐/亮橙色
鲜亮勃艮第酒红/椰奶色/橡皮中褐/浅深红

你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Leather 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。 此外，皮革鞋面经久耐穿， 专为 Cortez 鞋迷打造。


  • 显示颜色： 峡谷绿/帆白/橡皮中褐/阿马里洛黄
  • 款式： HQ1841-300

Nike Cortez Leather

10% 折让

你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Leather 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。 此外，皮革鞋面经久耐穿， 专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节

  • 皮革材料经久耐穿
  • 匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感
  • 结实覆面，帮助稳固双足
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 峡谷绿/帆白/橡皮中褐/阿马里洛黄
  • 款式： HQ1841-300

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。 其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

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