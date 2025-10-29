Nike Cortez Leather

¥469 ¥699 33% 折让

你的心声，我们在听。Nike Cortez Leather 男子运动鞋基于跑者反馈，焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款现采用匠心鞋头与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验，匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 皮革鞋面经久耐穿

匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感

结实覆面，帮助稳固双足，塑就出众稳定性

耐穿泡绵中底搭配经典楔形设计，打造舒适非凡的日常穿着体验

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红

款式： DM4044-108