Nike Cortez SE Suede

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你的心声， 我们在听。 Nike Cortez SE Suede 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。 此外，毛绒翻毛皮鞋面舒适耐穿。 专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 皮革鞋面经久耐穿

匠心鞋头设计，带来出众舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定性

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 显示颜色： 大学灰/暗队红/椰奶色/帆白

款式： HF3142-001