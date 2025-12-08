Nike Cortez Textile
女子复古运动鞋
20% 折让
经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Textile 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代将缎带系带系统与简洁外观巧妙融合，塑就高雅风范。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/黑
- 款式： FV5420-002
Nike Cortez Textile
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面，舒适贴合，经久耐穿
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
