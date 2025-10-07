 
Nike Cortez Textile 女子复古运动鞋 - 黑/暗烟灰/黑

Nike Cortez Textile

女子复古运动鞋

30% 折让
黑/暗烟灰/黑
中柔粉/冰粉/中柔粉

经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Textile 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代将缎带系带系统与简洁外观巧妙融合，塑就高雅风范。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/黑
  • 款式： FV5420-002

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面，舒适贴合，经久耐穿
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

