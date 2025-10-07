Nike Cortez Textile

¥519 ¥749 30% 折让

经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Textile 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代将缎带系带系统与简洁外观巧妙融合，塑就高雅风范。

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。