Nike Cortez Textile

¥559 ¥699 20% 折让

你的心声，我们在听。Nike Cortez 运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。Nike Cortez Textile 郑钦文同款女子运动鞋现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。织物材料舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 织物与皮革组合鞋面搭配翻毛皮装饰，经久耐穿

匠心鞋头设计，塑就舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 显示颜色： 加农绿/石膏色/帆白

款式： DZ2795-006