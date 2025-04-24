Nike Cortez Textile

¥699

你的心声，我们在听。Nike Cortez Textile 郑钦文同款女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。织物材质舒适耐穿。

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。