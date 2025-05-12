Nike Cortez Vintage Suede
女子复古运动鞋
¥599¥74920% 折让
你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Vintage Suede 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。 皮革材质舒适耐穿。 专为 Cortez 粉丝的你而来。
- 显示颜色： 泡沫粉/橡皮中褐/白色
- 款式： FJ2530-600
Nike Cortez Vintage Suede
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你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Vintage Suede 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。 皮革材质舒适耐穿。 专为 Cortez 粉丝的你而来。
其他细节
- 皮革鞋面，彰显传统风范
- 匠心鞋头设计，塑就舒适贴合感
- 加固覆面设计，帮助稳固双足
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 泡沫粉/橡皮中褐/白色
- 款式： FJ2530-600
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。 其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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