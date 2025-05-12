Nike Cortez Vintage Suede

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你的心声， 我们在听。 Nike Cortez Vintage Suede 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。 皮革材质舒适耐穿。 专为 Cortez 粉丝的你而来。

其他细节 皮革鞋面，彰显传统风范

匠心鞋头设计，塑就舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 加垫鞋口

显示颜色： 泡沫粉/橡皮中褐/白色

款式： FJ2530-600