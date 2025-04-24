Nike Cosmic Peaks

¥1,399

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Cosmic Peaks Storm-FIT ADV 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣采用防水 Storm-FIT ADV 面料和全密封接缝设计，质感轻盈。 根据运动员的运动解析，我们在易出汗区域添加开口设计，提升透气性。 此外，该夹克可收纳至右胸口袋中。

风雨无阻 Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。 收纳式设计 夹克可收纳至自身右胸拉链口袋中，方便随身携带。

其他细节 风帽背面、大身背面上部和腋下采用开口设计，提升透气性

可调节风帽搭配帽檐设计，帮助抵御不良天气因素

产品细节 全长拉链开襟设计

面料：100% 锦纶。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶

可机洗

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 微黄绿/黑

款式： FZ1085-701