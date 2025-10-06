Nike Court Borough Low 2
耐克酷菠萝婴童运动鞋
30% 折让
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋设计灵感源自经典篮球鞋，为小宝贝们打造全明星风范。结构感贴合设计结合皮革材质，打造出色支撑力和耐穿性。
- 显示颜色： 帆白/热辣咖喱黄/游戏宝蓝/大学红
- 款式： BQ5453-119
全明星风范
其他细节
- 优质鞋面经久耐穿，提供有力支撑
- 包边结构，塑就经典外观与出众感受
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
