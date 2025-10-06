 
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋 - 帆白/热辣咖喱黄/游戏宝蓝/大学红

Nike Court Borough Low 2

耐克酷菠萝婴童运动鞋

30% 折让

Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋设计灵感源自经典篮球鞋，为小宝贝们打造全明星风范。结构感贴合设计结合皮革材质，打造出色支撑力和耐穿性。


  • 显示颜色： 帆白/热辣咖喱黄/游戏宝蓝/大学红
  • 款式： BQ5453-119

Nike Court Borough Low 2

全明星风范

其他细节

  • 优质鞋面经久耐穿，提供有力支撑
  • 包边结构，塑就经典外观与出众感受

产品细节

