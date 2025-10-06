穿上 Nike Court Borough Low 2 SE 大童运动鞋，彰显复古风采。 采用耐穿皮革、圆形抓地底纹等设计细节，旨在向复古篮球风范致敬。 该特别版鞋款从奖牌中汲取设计灵感，旨在向所有获胜者致敬。

穿上此特别版鞋款，无论参与何种运动，均可彰显制胜风范。 金属金、银色、铜色等细节，设计灵感源自运动奖牌。 后跟提拉设计借鉴自奖牌缎带。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。