Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
23% 折让
经典款凭实力经久不衰，Court Borough 也不例外。Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、舒适畅玩。
- 显示颜色： 甜菜红/珍珠灰/彗星蓝/亮黄
- 款式： IM2181-633
其他细节
- 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 外底采用弯曲凹槽设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
