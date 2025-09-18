Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
21% 折让
Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋采用耐穿材料，伴孩子尽情畅玩。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子尽兴玩乐。
- 显示颜色： 珍珠灰/绣球花紫/白色/天青石蓝
- 款式： IH4048-001
Nike Court Borough Low Recraft
21% 折让
Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋采用耐穿材料，伴孩子尽情畅玩。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子尽兴玩乐。
其他细节
- 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 外底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 珍珠灰/绣球花紫/白色/天青石蓝
- 款式： IH4048-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。