Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
47% 折让
售罄：
此配色当前无货
Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋经焕新打造，采用经久耐穿的材料，结合匠心设计，演绎经典风范。 鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。
- 显示颜色： 帆白/椰奶色/尘光子色/庭蓝
- 款式： HM3722-141
Nike Court Borough Low Recraft
47% 折让
Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋经焕新打造，采用经久耐穿的材料，结合匠心设计，演绎经典风范。 鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 鞋底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 帆白/椰奶色/尘光子色/庭蓝
- 款式： HM3722-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。