穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝婴童运动鞋，助力小宝贝开启新征程。该鞋款伴小宝贝尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，搭配便于穿脱的固定带设计，焕新演绎经典外观。匠心鞋头和中足设计，为双足营造充裕空间，令小宝贝畅享非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV5458-104

穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝婴童运动鞋，助力小宝贝开启新征程。该鞋款伴小宝贝尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，搭配便于穿脱的固定带设计，焕新演绎经典外观。匠心鞋头和中足设计，为双足营造充裕空间，令小宝贝畅享非凡舒适的日常穿着体验。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 双缝线覆面
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV5458-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。