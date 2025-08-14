Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝婴童运动鞋
33% 折让
穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝婴童运动鞋，助力小宝贝开启新征程。 该鞋款伴小宝贝尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，搭配便于穿脱的固定带设计，焕新演绎经典外观。 匠心鞋头和中足设计，为双足营造充裕空间，令小宝贝畅享非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 浅土褐/深藏青/白色/橘皮黄
- 款式： DV5458-126
Nike Court Borough Low Recraft
33% 折让
穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝婴童运动鞋，助力小宝贝开启新征程。 该鞋款伴小宝贝尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，搭配便于穿脱的固定带设计，焕新演绎经典外观。 匠心鞋头和中足设计，为双足营造充裕空间，令小宝贝畅享非凡舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣式固定带
- 双缝线覆面
- 显示颜色： 浅土褐/深藏青/白色/橘皮黄
- 款式： DV5458-126
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。