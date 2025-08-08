 
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝婴童运动鞋 - 甜菜红/珍珠灰/彗星蓝/亮黄

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝婴童运动鞋

¥299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

经典款凭实力经久不衰，Court Borough 也不例外。 Nike Court Borough Low Recraft 婴童运动鞋伴小宝贝尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。 魔术贴粘扣式固定带搭配弹性鞋带，令鞋款便于穿脱，稳固贴合稚嫩双足。


  • 显示颜色： 甜菜红/珍珠灰/彗星蓝/亮黄
  • 款式： IM2183-633

其他细节

  • 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶鞋底采用全包边设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣设计，稳固贴合
  • 外底采用弯曲凹槽设计
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。