Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝幼童毛绒鞋面运动鞋
24% 折让
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝幼童毛绒鞋面运动鞋焕新来袭，酷感十足。该鞋面采用毛绒设计，彰显经典篮球风范。后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合泡绵鞋垫和毛绒怪兽坠饰，为小宝贝打造潮趣鞋款。此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添别致格调。
- 显示颜色： 天青石蓝/白色/深渊绿
- 款式： IM7163-441
其他细节
- 织物鞋面，彰显不羁风范
- 毛绒怪兽坠饰，点亮整体造型
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
