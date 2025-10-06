Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝幼童运动鞋
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝幼童运动鞋焕新来袭，助力孩子开启新征程。此鞋款伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力孩子肆意跑跳、舒适畅玩。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DV5457-104
产品细节
- 弹性鞋带
- 外底采用弯曲凹槽设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
