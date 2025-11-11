Nike Court Borough Mid 2
耐克酷菠萝婴童运动鞋
13% 折让
Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋为小宝贝们打造全明星风范。 经典中帮设计结合耐穿皮革，打造优质外观和舒适穿着感受。 鞋口搭配魔术贴粘扣式固定带，帮助小宝贝稳固双足。
- 显示颜色： 白色/白色/黑/大学红
- 款式： DO5894-161
全明星风范，舒适体验
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，结实耐穿，易于清洁
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
- 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活
- 全掌型橡胶鞋底，缔造稚嫩双足所需的非凡抓地力。 此外，鞋底还印有 “ALL DAY PLAY” 字样
产品细节
- 包边结构，塑就经典外观与出众感受
- 鞋口和鞋舌添加衬垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
