Nike Court Borough Mid 2
耐克酷菠萝婴童运动鞋
穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋，让你的小宝贝感受场外全明星风范。 经典中帮设计结合耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。
- 显示颜色： 白色/绿古色
- 款式： CD7784-119
全明星风范，舒适体验
其他细节
- 优质材料组合设计，经久耐穿且易于清洁
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
- 鞋舌和鞋口添加衬垫，舒适非凡
- 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活
产品细节
- 包边结构，塑就经典外观与出众感受
