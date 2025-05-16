 

Nike Court Borough Recraft

耐克酷菠萝婴童运动鞋

¥239¥32927% 折让

Nike Court Borough Recraft 婴童运动鞋采用耐穿合成材质、弹性鞋带和便捷固定带，焕新演绎经典设计，是小宝贝日常活动的理想之选。匠心鞋款赋予稚嫩双足充裕的活动空间。


  • 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/白色/小马棕
  • 款式： FZ4521-100

Nike Court Borough Recraft

¥239¥32927% 折让

Nike Court Borough Recraft 婴童运动鞋采用耐穿合成材质、弹性鞋带和便捷固定带，焕新演绎经典设计，是小宝贝日常活动的理想之选。匠心鞋款赋予稚嫩双足充裕的活动空间。

其他细节

  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
  • 合成材质鞋面搭配橡胶外底，塑就出众耐穿性和结构感
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力
  • 外底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/白色/小马棕
  • 款式： FZ4521-100

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