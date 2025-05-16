Nike Court Borough Recraft
耐克酷菠萝婴童运动鞋
¥239¥32927% 折让
Nike Court Borough Recraft 婴童运动鞋采用耐穿合成材质、弹性鞋带和便捷固定带，焕新演绎经典设计，是小宝贝日常活动的理想之选。匠心鞋款赋予稚嫩双足充裕的活动空间。
- 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/白色/小马棕
- 款式： FZ4521-100
Nike Court Borough Recraft
¥239¥32927% 折让
Nike Court Borough Recraft 婴童运动鞋采用耐穿合成材质、弹性鞋带和便捷固定带，焕新演绎经典设计，是小宝贝日常活动的理想之选。匠心鞋款赋予稚嫩双足充裕的活动空间。
其他细节
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
- 合成材质鞋面搭配橡胶外底，塑就出众耐穿性和结构感
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
- 外底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/白色/小马棕
- 款式： FZ4521-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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