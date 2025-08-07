Nike Court
Dri-FIT 大童速干篮球短裤
15% 折让
Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤采用导湿速干的网眼针织面料，助你在球场磨练球技时保持干爽，心无旁骛。采用宽松版型，缔造轻松休闲的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ0565-010
Nike Court
15% 折让
Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤采用导湿速干的网眼针织面料，助你在球场磨练球技时保持干爽，心无旁骛。采用宽松版型，缔造轻松休闲的穿着感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ0565-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。