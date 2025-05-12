 

Nike Court Legacy Lift

女子厚底增高运动鞋板鞋

¥349¥59941% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋，彰显不凡格调。采用厚实中底，结合经典易搭设计，呈现醒目风范。该鞋款延续你喜爱的贴合设计，助力乐享无忧体验。


  • 显示颜色： 白色/团队金/激光橙
  • 款式： DM7590-109

Nike Court Legacy Lift

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穿上 Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋，彰显不凡格调。采用厚实中底，结合经典易搭设计，呈现醒目风范。该鞋款延续你喜爱的贴合设计，助力乐享无忧体验。

其他细节

  • 分层鞋面设计，带来经典外观
  • 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
  • 加垫后跟和鞋舌，柔软非凡

产品细节

  • 显示颜色： 白色/团队金/激光橙
  • 款式： DM7590-109

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