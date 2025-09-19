Nike Court Legacy Lift
女子厚底增高运动鞋
穿上 Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋，彰显不凡格调。 采用增高中底，结合经典易搭设计，呈现醒目风范。 同时沿袭你挚爱的经典版型。
- 显示颜色： 浅土褐/幻影灰白/白色
- 款式： DM7590-111
其他细节
- 分层鞋面设计，带来经典外观
- 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
- 加垫后跟和鞋舌，柔软非凡
产品细节
