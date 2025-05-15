 

Nike Court Legacy Lift

女子厚底增高运动鞋

¥439¥59926% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，彰显不凡格调。采用增高中底，结合利落设计，呈现醒目风范。该经典鞋款延续备受青睐的贴合设计，助力乐享无忧体验。


  • 显示颜色： 白色/橡皮黄/帆白/大学红
  • 款式： FV5526-103

Nike Court Legacy Lift

¥439¥59926% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，彰显不凡格调。采用增高中底，结合利落设计，呈现醒目风范。该经典鞋款延续备受青睐的贴合设计，助力乐享无忧体验。

其他细节

  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就经典外观
  • 加垫鞋口和鞋舌，缔造非凡舒适感受
  • 橡胶外底带来出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/橡皮黄/帆白/大学红
  • 款式： FV5526-103

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