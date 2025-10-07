 
Nike Court Legacy Lift 女子厚底运动鞋 - 淡象牙白/白色/麻黄/幻影灰白

Nike Court Legacy Lift

女子厚底运动鞋

41% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，尽显非凡格调。采用厚实中底，结合百搭配色，呈现醒目风范，同时沿袭你挚爱的经典版型。


  • 显示颜色： 淡象牙白/白色/麻黄/幻影灰白
  • 款式： FZ2606-101

Nike Court Legacy Lift

41% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，尽显非凡格调。采用厚实中底，结合百搭配色，呈现醒目风范，同时沿袭你挚爱的经典版型。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，塑就经典造型
  • 加垫鞋口结合柔软鞋舌，营造非凡舒适感受
  • 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 淡象牙白/白色/麻黄/幻影灰白
  • 款式： FZ2606-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。