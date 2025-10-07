Nike Court Legacy Lift
女子厚底运动鞋
41% 折让
穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，尽显非凡格调。采用厚实中底，结合百搭配色，呈现醒目风范，同时沿袭你挚爱的经典版型。
- 显示颜色： 淡象牙白/白色/麻黄/幻影灰白
- 款式： FZ2606-101
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，塑就经典造型
- 加垫鞋口结合柔软鞋舌，营造非凡舒适感受
- 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
