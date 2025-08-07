 
Nike Court Legacy Lift 女子厚底运动鞋 - 白色/浅骨色/尘光子色/金属银

Nike Court Legacy Lift

女子厚底运动鞋

29% 折让

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，尽显非凡格调。 加高中底搭配金属色元素耐克勾标志，易于穿搭，彰显醒目风范。 该经典鞋款延续备受青睐的版型设计，助力乐享运动体验。


  • 显示颜色： 白色/浅骨色/尘光子色/金属银
  • 款式： HQ2307-100

其他细节

  • 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，便于穿脱，塑就经典风范
  • 加垫鞋口和鞋舌，缔造非凡舒适感受
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 金属色耐克勾标志
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。