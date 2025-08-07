Nike Court Legacy Lift
女子厚底运动鞋
29% 折让
穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，尽显非凡格调。 加高中底搭配金属色元素耐克勾标志，易于穿搭，彰显醒目风范。 该经典鞋款延续备受青睐的版型设计，助力乐享运动体验。
- 显示颜色： 白色/浅骨色/尘光子色/金属银
- 款式： HQ2307-100
其他细节
- 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，便于穿脱，塑就经典风范
- 加垫鞋口和鞋舌，缔造非凡舒适感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 金属色耐克勾标志
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
