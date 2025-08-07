 
芬蓝/白色/水泥灰/白金色
Nike Court Shot

Nike Court Shot 男子运动鞋轻盈利落，堪称简约风格佳选单品。合成材质鞋面，打造经典外观；缝线和纹理耐克勾标志，为鞋款增添恰到好处的精致细节。

其他细节

  • 合成材质鞋面，经久耐穿，易于清洁
  • 鞋口融入网眼布，轻盈透气
  • 加垫鞋口和鞋舌，营造柔软感受

产品细节

  • 橡胶外底
  • 中底凹刻耐克勾标志
  • 显示颜色： 芬蓝/白色/水泥灰/白金色
  • 款式： FQ8146-400

