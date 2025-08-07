Nike Court Shot
男子运动鞋
20% 折让
Nike Court Shot 男子运动鞋轻盈利落，堪称简约风格佳选单品。合成材质鞋面，打造经典外观；缝线和纹理耐克勾标志，为鞋款增添恰到好处的精致细节。
- 显示颜色： 芬蓝/白色/水泥灰/白金色
- 款式： FQ8146-400
Nike Court Shot
其他细节
- 合成材质鞋面，经久耐穿，易于清洁
- 鞋口融入网眼布，轻盈透气
- 加垫鞋口和鞋舌，营造柔软感受
产品细节
- 橡胶外底
- 中底凹刻耐克勾标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
