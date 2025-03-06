Nike Court Tennis Classic PDM 男子运动鞋以赛场经典鞋款的简约线条为设计灵感，专为日常穿着精心打造。轻薄设计与缓震中底塑就极致舒适的脚感，优质翻毛皮鞋面提升耐穿性之余，更彰显极简主义风采。

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