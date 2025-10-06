 
Nike Court Vision Alta 女子厚底运动鞋 - 白色/帆白/队红

Nike Court Vision Alta

女子厚底运动鞋

41% 折让

Nike Court Vision Alta 女子运动鞋兼具街头时尚感与经典篮球风格，呈现别致现代外观。精致鞋款采用塑形后跟、利落皮革和经典耐克勾标志，助你展现不凡风采。即刻上脚，彰显非凡魅力。


  • 显示颜色： 白色/帆白/队红
  • 款式： DZ5394-103

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众耐穿性；鞋头打孔设计，兼具出色透气性和美学风范
  • 加高泡绵中底搭配塑形后跟，缔造舒适脚感
  • 加衬鞋舌，柔软非凡
  • 后跟融入别致设计，为传统篮球鞋注入时尚新意

产品细节

