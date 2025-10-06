Nike Court Vision Alta
女子厚底运动鞋
41% 折让
Nike Court Vision Alta 女子运动鞋兼具街头时尚感与经典篮球风格，呈现别致现代外观。精致鞋款采用塑形后跟、利落皮革和经典耐克勾标志，助你展现不凡风采。即刻上脚，彰显非凡魅力。
- 显示颜色： 白色/帆白/队红
- 款式： DZ5394-103
Nike Court Vision Alta
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众耐穿性；鞋头打孔设计，兼具出色透气性和美学风范
- 加高泡绵中底搭配塑形后跟，缔造舒适脚感
- 加衬鞋舌，柔软非凡
- 后跟融入别致设计，为传统篮球鞋注入时尚新意
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
