Nike Court Vision Low
男子运动鞋板鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
你是否对 80 年代篮球鞋的复古外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low 男子运动鞋的风采。利落鞋面与缝制覆面的经典混搭设计，承袭元年款精髓。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 帆白/浅土褐/白色/黑
- 款式： FQ8075-133
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，再现 20 世纪 80 年代中期篮球鞋出众风范
- 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出色透气性
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
