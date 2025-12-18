 
Nike Court Vision Low 男子运动鞋板鞋 - 帆白/浅土褐/白色/黑

Nike Court Vision Low

男子运动鞋板鞋

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

你是否对 80 年代篮球鞋的复古外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low 男子运动鞋的风采。利落鞋面与缝制覆面的经典混搭设计，承袭元年款精髓。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。


  • 显示颜色： 帆白/浅土褐/白色/黑
  • 款式： FQ8075-133

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，再现 20 世纪 80 年代中期篮球鞋出众风范
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出色透气性
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。