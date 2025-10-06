 
Nike Court Vision Low 男子运动鞋板鞋 - 黑/麦黄/黑

Nike Court Vision Low

男子运动鞋板鞋

黑/麦黄/黑
亚麻/麦黄/麻线黄/亚麻
沼泽暮光黄/麦黄/红杉绿/沼泽暮光黄

你对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今比赛的快节奏文化深深吸引。迎接焕新打造的 Nike Court Vision Low 男子运动鞋。利落鞋面结合缝制覆面，灵感源自传统勾手投篮动作，巧搭柔软度出众的低帮鞋口，塑就时尚外观和舒适非凡的日常穿着体验。


Nike Court Vision Low

场外新风尚

你对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今比赛的快节奏文化深深吸引。迎接焕新打造的 Nike Court Vision Low 男子运动鞋。利落鞋面结合缝制覆面，灵感源自传统勾手投篮动作，巧搭柔软度出众的低帮鞋口，塑就时尚外观和舒适非凡的日常穿着体验。

复古篮球灵感

撷取 20 世纪 80 年代中期篮球鞋设计，采用皮革与合成材质组合打造。

简洁利落细节

经典鞋带、外底元年款圆形轴点纹路和复古 Swoosh 设计，呈现简洁利落外观，适合在不同场合穿着。

经典设计

橡胶外底兼具出色耐穿性和抓地力。

产品细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面
  • 缝制 Swoosh 设计
  • 鞋头和侧面透气孔设计
  • 后跟饰有凹刻 “NIKE” 字样
  • 显示颜色： 黑/麦黄/黑
  • 款式： CD5463-008

