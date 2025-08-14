你对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今比赛的快节奏文化深深吸引。迎接焕新打造的 Nike Court Vision Low 男子运动鞋。利落鞋面结合缝制覆面，灵感源自传统勾手投篮动作，巧搭柔软度出众的低帮鞋口，塑就时尚外观和舒适非凡的日常穿着体验。

