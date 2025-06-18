 

Nike Court Vision Low

男子运动鞋

¥549

你对复古篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当今比赛的快节奏文化所深深吸引。Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能应你所需。纹理鞋面和缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮动作。柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。


  • 显示颜色： 帆白/黑/白色/大学红
  • 款式： DM1187-101

Nike Court Vision Low

¥549

场外新风尚

你对复古篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当今比赛的快节奏文化所深深吸引。Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能应你所需。纹理鞋面和缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮动作。柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。

其他细节

  • 鞋面采用天然皮革与合成材质，与 20 世纪 80 年代中期篮球鞋遥相呼应
  • 加垫低帮鞋口，彰显篮球美感，营造舒适感受
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出色舒适度与透气性

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/黑/白色/大学红
  • 款式： DM1187-101

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