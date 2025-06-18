Nike Court Vision Low
男子运动鞋
¥549
你对复古篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当今比赛的快节奏文化所深深吸引。Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能应你所需。纹理鞋面和缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮动作。柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 帆白/黑/白色/大学红
- 款式： DM1187-101
Nike Court Vision Low
¥549
场外新风尚
你对复古篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当今比赛的快节奏文化所深深吸引。Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能应你所需。纹理鞋面和缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮动作。柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
其他细节
- 鞋面采用天然皮革与合成材质，与 20 世纪 80 年代中期篮球鞋遥相呼应
- 加垫低帮鞋口，彰显篮球美感，营造舒适感受
- 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出色舒适度与透气性
产品细节
- 显示颜色： 帆白/黑/白色/大学红
- 款式： DM1187-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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