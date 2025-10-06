Nike Court Vision Low
男子运动鞋
46% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？快来一睹 Nike Court Vision Low 男子运动鞋的风采。利落皮革结合翻毛皮覆面，打造复古外观；柔软鞋口，塑就利落时尚风范和舒适穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/浅铁矿石灰/深藏青
- 款式： HF1068-133
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，兼具经典外观和经久耐穿性能
- 鞋头和侧面打孔设计，营造出色透气性
- 天然橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
