Nike Court Vision Low
男子运动鞋
15% 折让
Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。结合灵感源自传统篮球鞋的设计和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。
- 显示颜色： 帆白/浅卡其/橡皮暗褐/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： HV2530-101
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶包边鞋底设计，打造出众耐穿性和抓地力
- 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出众透气性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
