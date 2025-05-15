 

Nike Court Vision Low

男子运动鞋

¥599

Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 利落鞋面灵感源自传统篮球鞋，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。


  • 显示颜色： 雾灰/白色/黑
  • 款式： HV0927-097

Nike Court Vision Low

¥599

Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 利落鞋面灵感源自传统篮球鞋，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。

其他细节

  • 合成材质鞋面，塑就柔软质感
  • 橡胶包边鞋底设计，带来出众耐穿性和抓地力
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，带来出众透气性

产品细节

  • 显示颜色： 雾灰/白色/黑
  • 款式： HV0927-097

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