你对复古篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当今比赛的快节奏文化所深深吸引。Nike Court Vision Low 男子运动鞋定能应你所需。纹理鞋面和缝制覆面的设计灵感源自传统的勾手投篮动作。柔软鞋口，打造利落外观和舒适脚感。

显示颜色： 帆白/黑/白色/大学红

款式： DM1187-101