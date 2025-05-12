Nike Court Vision Low
男子运动鞋
¥409¥59931% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 利落鞋面灵感源自传统篮球鞋，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。
- 显示颜色： 雾灰/白色/黑
- 款式： HV0927-097
Nike Court Vision Low
¥409¥59931% 折让
Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 利落鞋面灵感源自传统篮球鞋，经典橡胶包边鞋底借鉴自过往经典鞋款。
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就柔软质感
- 橡胶包边鞋底设计，带来出众耐穿性和抓地力
- 鞋头与侧边融入打孔设计，带来出众透气性
产品细节
- 显示颜色： 雾灰/白色/黑
- 款式： HV0927-097
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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