Nike Court Vision Mid

男子运动鞋冬季款板鞋

¥649

抓地底纹，耐穿材质，还有金属配件，是这款没错了。Nike Court Vision Mid 男子冬季款运动鞋设计灵感源自 80 年代篮球鞋，在冬日彰显复古篮球风范。经典配色、大号凸起底纹和缓震鞋口，彰显出众靴式风格美学。

  • 显示颜色： 狼灰/山峰白/冷灰/狼灰
  • 款式： DR7882-001

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