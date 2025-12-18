 
Nike Cozy 婴童加绒圆领上衣和长裤套装 - 沙漠黄

20% 折让
沙漠黄
乌紫
黑

孩子们是专业的玩乐艺术家，这款精心搭配的 Nike Cozy 婴童加绒套装可助他们尽兴畅玩。两件单品均采用柔软针织面料结合内里柔软加绒设计，赋予小宝贝非凡舒适感受。圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭；配套锥形长裤采用舒适弹性腰部，结合口袋设计，可供存放小物件。


  • 显示颜色： 沙漠黄
  • 款式： FZ9931-283

其他细节

两件单品均可分别与小宝贝衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • 上衣/长裤：聚酯纤维/棉
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品因批次不同，长裤的洗标车缝位置在臀部左侧或右侧。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

