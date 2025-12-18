 
Nike Crosscourt 耐克六边形小将大童透气运动童鞋 - 帆白/椰奶色/闪电蓝/海岸绿

Nike Crosscourt 耐克六边形小将

大童透气运动童鞋

25% 折让

纵横球场，游刃有余。Nike Crosscourt 耐克六边形小将大童运动童鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡绵搭配透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。


  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/闪电蓝/海岸绿
  • 款式： HM3715-131

出色支撑

耐穿覆面与系带系统巧妙衔接，充当固定带包裹后跟，在运动转向时稳固包覆双足。

掌控球场

橡胶外底融入两种不同的纹路设计，铸就可驾驭室内球场的非凡抓地力，有助稳抓地面，实现迅疾的急停和转向表现。

畅享酷爽

鞋面采用透气网眼布，缔造出众透气性，帮助双足保持干爽舒适。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 泡绵中底
