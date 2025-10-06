Nike Crosscourt 耐克六边形小将
大童透气运动童鞋
41% 折让
纵横球场，游刃有余。Nike Crosscourt 耐克六边形小将大童运动童鞋专为室内球场打造，采用多向抓地设计，助你瞬息急停、快速转向。足底弹性泡绵搭配透气网眼布，赋予双足缓震体验和干爽感受。
- 显示颜色： 帆白/椰奶色/闪电蓝/海岸绿
- 款式： HM3715-131
出色支撑
耐穿覆面与系带系统巧妙衔接，充当固定带包裹后跟，在运动转向时稳固包覆双足。
掌控球场
橡胶外底融入两种不同的纹路设计，铸就可驾驭室内球场的非凡抓地力，有助稳抓地面，实现迅疾的急停和转向表现。
畅享酷爽
鞋面采用透气网眼布，缔造出众透气性，帮助双足保持干爽舒适。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
