Nike Crossover
Dri-FIT 女子透气速干篮球短裤
Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤采用轻盈设计，可导湿速干，助你在球场内外畅动自如。弹性腰部搭配抽绳设计，供你打造理想贴合度。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FQ4545-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FQ4545-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
