Nike Crossover

Repel 大童防泼水篮球长裤

¥259
¥369
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黑/白色
神秘深海蓝/白色

不要因为潮湿天气就提早回到室内。Nike Crossover Repel 大童拒水篮球长裤采用宽松版型，不易撕裂梭织面料经过拒水处理，有助抵御雨水侵袭，助你继续练习上篮。网眼侧拼接设计，塑就舒适感受；小腿外侧配有拉链，便于穿脱。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5237-010

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